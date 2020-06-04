В Україні ввели нові звання в армії і на флоті. Список
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2247 про нову систему звань вищого офіцерського корпусу Збройних сил України.
За документ у другому читанні і в цілому проголосував 291 народний депутат (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, кількість генеральських звань в армії буде колишнім, але їх назви змінюються:
генерал-майор стане бригадним генералом,
генерал-лейтенант – генерал-майором,
генерал-полковник – генерал лейтенантом,
генерал армії України – просто генералом.
Таким чином, звання генерал-полковника скасовується.
На флоті кількість звань збільшиться з трьох до чотирьох:
контр-адмірал стане комодором,
віце-адмірал – контр-адміралом,
адмірал – віце-адміралом,
звання адмірала буде відповідати нинішньому генералу армії України.
При цьому військові звання, присвоєні до вступу закону в силу, зберігаються.
Як писав OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року в Україні набув чинності закон про присвоєння військових звань в ЗСУ за стандартами НАТО – без прапорщика і старшини.