В Україні ввели нові звання в армії і на флоті. Список

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2247 про нову систему звань вищого офіцерського корпусу Збройних сил України.

За документ у другому читанні і в цілому проголосував 291 народний депутат (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рада ввела звання бригадного генерала і комодора

Так, кількість генеральських звань в армії буде колишнім, але їх назви змінюються:

генерал-майор стане бригадним генералом,

генерал-лейтенант – генерал-майором,

генерал-полковник – генерал лейтенантом,

генерал армії України – просто генералом.

Таким чином, звання генерал-полковника скасовується.

На флоті кількість звань збільшиться з трьох до чотирьох:

контр-адмірал стане комодором,

віце-адмірал – контр-адміралом,

адмірал – віце-адміралом,

звання адмірала буде відповідати нинішньому генералу армії України.

При цьому військові звання, присвоєні до вступу закону в силу, зберігаються.

Як писав OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року в Україні набув чинності закон про присвоєння військових звань в ЗСУ за стандартами НАТО – без прапорщика і старшини.

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