В Україні ввели надзвичайну ситуацію ще в трьох областях

Кабінет міністрів України ввів надзвичайний стан ще в трьох областях - Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Тепер режим НС діє в 9 областях України та Києві.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в своєму Telegram-канале.По його словами, ці заходи були узгоджені регіональними комісіями з питань НС.

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Зараз режим НС введено в 9 областях України: Житомирській, Чернівецькій, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській та в Києві. Тут варто зазначити, що надзвичайна ситуація має на увазі під собою режим максимальної готовності до небезпеки, координацію всіх зусиль для забезпечення безпеки. Всі системи повинні бути напоготові, влада повинна організувати штаби і інформувати населення. Плутати з надзвичайним станом НС не варто - заходи куди більш м'які.

Тим не менш, деякі обов'язки у людей все ж з'являються. наприклад:

дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях;

дотримуватися заходів безпеки в побуті та повсякденній трудовій діяльності;

вивчати способи захисту в надзвичайній ситуації і дій в разі їх виникнення, надавати домедичну допомогу постраждалим, застосовувати правила користування засобами захисту;

повідомляти про виникнення надзвичайних ситуацій;

в разі виникнення НС до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для порятунку населення і майна;

зберігати протиепідемічний режим;

виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати приватні будівлі вогнегасниками, вчити дітей обережно поводитися з вогнем.

У розрізі епідемії варто говорити, скоріше, про те, що громадян закликають самоізолюватись, відповідально підходити до профілактики COVID-19 (мити руки і так далі).

Режим НС визначає і права громадян:

отримувати інформацію про НС, в тому числі в доступній формі для осіб з вадами зору та слуху;

мати медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм;

бути забезпеченими засобами колективного та індивідуального захисту;

звертатися до органів держвлади і місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;

брати участь в роботах по запобіганню і ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань;

отримувати заробітну плату за роботу по ліквідації наслідків НС у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;

мати соціальний захист і відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну внаслідок НС або проведення робіт з попередження і ліквідації наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, джерело в Офісі президента заявив, що в разі потреби влада може продовжити загальнонаціональний карантин до 16 квітня, а також ввести в країні надзвичайний стан.

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