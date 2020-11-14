В Україні ввели карантин вихідного дня: що не можна і які міста збунтувалися

В Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.

Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачево, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.

Що заборонено на вихідних:

роботу закладів громадського харчування (крім їжі на винос та адресної доставки);

роботу торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів;

роботу підприємств торгівлі, в яких на продукти харчування, паливо, ліки і ветеринарні препарати передбачено менше 60% площ;

роботу спортзалів, фітнес-центрів і басейнів;

роботу установ культури і проведення культурно-масових заходів.

Магазинам, пошті та іншим установам, яким дозволено працювати на вихідних, рекомендовано встановити певний час для обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю (з 10:00 до 12:00).

Церквам у містах та селах дозволили не закривати для відвідувачів двері на карантин, хоча служби в храмах можуть проводити за участю не більше 20 осіб. У приміщеннях церков відвідувачі повинні перебувати в масках і дотримуватися соціальної дистанції.

У будні дні на всій території країни введено "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.

Карантин вихідного дня: що заборонено.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні і подивитися на пацієнтів у важкому стані. Він додав, що місцева влада за законом може тільки посилювати карантинні заходи, але не виконувати рішення Кабміну вона не має права.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що мери міст не мають повноважень дозволяти працювати закладам, діяльність яких заборонена правилами карантину вихідного дня в Україні. Він доручив главам облдержадміністрацій скоординувати роботу місцевої поліції, а також Держспоживслужби для перевірки суб'єктів господарювання, які не повинні приймати відвідувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні штрафу за порушення карантину вихідного дня можна уникнути, якщо знати тактику поведінки в суді. За порушення правил карантину винні притягуються до адміністративних штрафів.