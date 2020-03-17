В Україні готові ввести НП через коронавірус: Шмигаль зробив заяву в Раді

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі потреби влада готова до введення надзвичайного стану в країні у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Він виступив на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок, 17 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Надалі, якщо буде потреба ми готові до введення надзвичайного стану в Україні, так як робить більшість країн Європи. Якщо це буде необхідно, ми до таких рішень готові", – сказав він.

Шмигаль заявив про готовність ввести надзвичайний стан через коронавірус Скріншот з відео

Прем'єр додав, що такі пропозиції вже підготовлені і за необхідності будуть надані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня режим надзвичайної ситуації був введений у Чернівецькій і Житомирській областях, де виявили випадки зараження коронавірусом.

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