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В Україні введуть нову нагороду для Героїв війни: кому і за що її дадуть

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У Міністерстві оборони України запропонували ввести нову нагороду для захисників, які отримали поранення під час бойових дій.

Про це розповів офіцер Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України майор Сергій Місюра, повідомляє "Армія Inform".

"Наше управління впроваджує нову систему військової символіки. Перший ескіз – медаль за поранення "За жертву крові в боях за свободу України". Це аналог американської військової нагороди "Пурпурне серце". Нова нагорода успадковує дизайн і назву медалі, встановленої ще у 1980 році Президією УНР. Зараз нагорода – на затвердженні в Офісі президента України", – зазначив він.

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Медаль, яку отримуватимуть поранені Герої

Медаль, яку отримуватимуть поранені Герої

"Армія Inform"

Відомо, що медаль матиме круглу форму. На ній зобразять тризуб, терновий вінок і перехрещені мечі на аверсі. Кількість поранень та їхній ступінь тяжкості буде визначатися гілочками, які кріпляться на стрічці медалі та планці. Легкі поранення позначать білою або срібною гілкою, тяжкі – золотою і жовтою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня Верховна Рада України ухвалила закон про введення відповідальності за незаконне носіння військової форми з відзнаками і наругу над місцями поховань українських захисників. Законопроект №9217 підтримали 235 нардепів.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Сразу посмертно этим тварям вручайте)))
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