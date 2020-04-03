Лише 21 КПП і не більш ніж дві особи разом: які заходи запровадив Кабмін через COVID-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні у зв'язку з посиленням карантину через пандемію коронавірусу залишать лише 21 контрольно-пропускний пункт на кордоні.

Також ввели заборону на пересування понад двох осіб разом. Деталі глава уряду розкрив у своєму відеозверненні у п'ятницю, 3 квітня, яке було опубліковане в Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Залишать 21 КПП

"Працюватиме тільки 21 пункт пропуску на державному кордоні України", – наголосив він.

Також за словами прем'єра, вводиться обов'язкова обсервація громадян, які прибувають у країну, терміном на 14 днів.

Обмежать пересування більш ніж 2 осіб

"Ми ухвалили постанову, якою забороняється пересуватися вулицями більш як двом особам, за винятком осіб, які супроводжують дітей", – поділився прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин посилюють, щоб не допустити сценаріїв Італії та Іспанії.

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