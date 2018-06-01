В Україні введуть іспит з української мови для охочих отримати громадянство

Україна введе сертифікований іспит з української мови для осіб, які подають клопотання про надання громадянства.

Зокрема, це передбачено державною програмою на 2018-2028 роки щодо функціонування української мови як державної в усіх сферах життя, яка визначена в указі президента України №156 "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України".

Текст указу оприлюднено на сайті глави Української держави у п'ятницю, 1 червня.

Згідно з документом, десятирічна державна програма, зокрема, передбачатиме такі заходи, як "покращення якості викладання державної мови в навчальних закладах, сприяння вивченню української мови іноземцями, розробка дистанційних та онлайн-курсів з вивчення української мови, введення у встановленому порядку сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України".

Нагадаємо, раніше Порошенко прийняв рішення про позбавлення кримчан громадянства України.