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14 лютого • оновлено в 07:35
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В Україні введуть електронний паспорт: як він виглядатиме

1.5т
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В Україні представили кілька варіантів дизайну електронного паспорта громадянина для смартфона.

Варіанти інтерфейсу на своїй сторінці в Facebook опублікував міністр цифровий трансформації Михайло Федоров. Він запропонував українцям вибрати один із запропонованих.

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"За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися по країні на поїздах і літаках, ідентифікувати особистість в державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)", – повідомив Федоров.

В Україні введуть електронний паспорт: як він виглядатиме

Головними даними паспорта він назвав ПІБ, фото і номер документа. Інші дані було запропоновано приховати. Паспорт можна буде перевірити за QR-кодом.

"Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ зможуть власники закордонного паспорта і ID-карти", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні введуть електронні військові квитки. Реалізувати проект мають намір вже в 2020 році. Це буде карта зі штрих-кодом.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Михайло Федоров
Місце
Україна
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Дмитрук Александр
Дмитрук Александр
Здорово,чувствуется цеевропа. Особенно пенсионерам из глубинки понравится. Тильки, толчки в Польще, по электронному безвизу мыть не поедешь (
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
он будет выглядеть так-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
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