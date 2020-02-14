В Україні введуть електронний паспорт: як він виглядатиме

В Україні представили кілька варіантів дизайну електронного паспорта громадянина для смартфона.

Варіанти інтерфейсу на своїй сторінці в Facebook опублікував міністр цифровий трансформації Михайло Федоров. Він запропонував українцям вибрати один із запропонованих.

"За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися по країні на поїздах і літаках, ідентифікувати особистість в державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)", – повідомив Федоров.

Головними даними паспорта він назвав ПІБ, фото і номер документа. Інші дані було запропоновано приховати. Паспорт можна буде перевірити за QR-кодом.

"Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ зможуть власники закордонного паспорта і ID-карти", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні введуть електронні військові квитки. Реалізувати проект мають намір вже в 2020 році. Це буде карта зі штрих-кодом.

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