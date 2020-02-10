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10 лютого • оновлено в 19:07
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В Україні введуть електронні військові квитки: що це означає

9.6т
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В Україні введуть електронні військові квитки. Реалізувати проєкт мають намір вже у 2020 році. Це буде карта зі штрих-кодом.

Про нововедення повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк "Радіо Свобода". Він додав, що квитки введуть у рамках проєкту автоматизації під назвою "Пласт".

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"У цьому році він уже буде. Вже зараз ми з ним працюємо. У тестовому режимі буде в кінці першого кварталу. І в першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі ціла низка напрямків саме з електронного документообігу. Так само в першому півріччі у нас уже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє поширення триватиме деякий час", – зазначив Загороднюк.

Він припустив, що процес переходу триватиме близько року.

"Квиток може бути у вас і в телефоні, і як карта пластикова. Це набагато краще, ніж той, що зараз, навіть в будь-яких польових умовах. Це буде карта зі штрих-кодом, якій відповідатиме запис в електронній системі. Ми презентуємо цей проєкт вже у лютому ", – уточнив міністр.

Андрій Загороднюк розкрив деталі

Андрій Загороднюк розкрив деталі

УНІАН

У планах відомства – оцифрувати весь військовий облік.

"Тому що у нас є база даних офіцерського складу, ми формуємо базу всіх військовослужбовців, солдатів і сержантів, але ще буде база всіх військовозобов'язаних. Це мільйони людей. Звісно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, зі своїми цифровими програмами", – зазначив Загороднюк.

За його словами, важливі папери можна буде отримувати в електронному вигляді, не приходячи до військкомату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство цифровий трансформації 6 лютого презентувало свій мобільний додаток "Дія", який дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
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Коментарі
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Вот это уже точно пошли настоящие реформы в армии - боеготовность армии возрастет в разы и врага теперь погонят с окупированных территорий как пить дать. Бл..дь, каких же клоунов понабирали. Просто мрак.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Panchenko Anatoliy, зато со штрих-кодом, легче торговать, понимать надо
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А навіщо вам електронні військові квитки, якщо ви, як за часів Юща чи Банюка, збираєтесь припинити строкову військову службу?!((((((((
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Всем украинцам предпризывного возраста в верхнее утолщение шеи будет вставлен чип на транзисторах (сказывается отсталось украинской экономики) но вы украинцы не бойтесь - кастрюля на 100% экранирует этот чип ...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ильич Владимир, ты лучше фанеркой своё рваное днище прикрой, раз тряпки ишаков только соблазняют.
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