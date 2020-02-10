В Україні введуть електронні військові квитки: що це означає

В Україні введуть електронні військові квитки. Реалізувати проєкт мають намір вже у 2020 році. Це буде карта зі штрих-кодом.

Про нововедення повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк "Радіо Свобода". Він додав, що квитки введуть у рамках проєкту автоматизації під назвою "Пласт".

"У цьому році він уже буде. Вже зараз ми з ним працюємо. У тестовому режимі буде в кінці першого кварталу. І в першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі ціла низка напрямків саме з електронного документообігу. Так само в першому півріччі у нас уже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє поширення триватиме деякий час", – зазначив Загороднюк.

Він припустив, що процес переходу триватиме близько року.

"Квиток може бути у вас і в телефоні, і як карта пластикова. Це набагато краще, ніж той, що зараз, навіть в будь-яких польових умовах. Це буде карта зі штрих-кодом, якій відповідатиме запис в електронній системі. Ми презентуємо цей проєкт вже у лютому ", – уточнив міністр.

Андрій Загороднюк розкрив деталі УНІАН

У планах відомства – оцифрувати весь військовий облік.

"Тому що у нас є база даних офіцерського складу, ми формуємо базу всіх військовослужбовців, солдатів і сержантів, але ще буде база всіх військовозобов'язаних. Це мільйони людей. Звісно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, зі своїми цифровими програмами", – зазначив Загороднюк.

За його словами, важливі папери можна буде отримувати в електронному вигляді, не приходячи до військкомату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство цифровий трансформації 6 лютого презентувало свій мобільний додаток "Дія", який дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

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