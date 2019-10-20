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20 жовтня • оновлено в 12:23
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В Україні вступив в силу закон про дезертирів у ЗСУ: що підписав Зеленський

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У неділю, 20 жовтня, в Україні набув чинності закон про невключення дезертирів в чисельність Збройних сил.

Законопроект №1227 щодо деяких питань проходження громадянами військової служби був підтриманий монобільшістю Верховної Ради ще 20 вересня, а 18 жовтня документ підписав президент Володимир Зеленський.

Відповідно до закону, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували із ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися в полон, визнані такими, що не входять до складу ЗСУ.

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Однак таким військовим можуть відновити всі види забезпечення і гарантії соцзахисту в разі винесення судом виправдувального вироку.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, 17 жовтня Верховна Рада України прийняла закон №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", яким запроваджуються нові військові звання – майстер-сержанта і головного старшини. Документ передбачає й інші зміни в структурі ЗСУ.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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