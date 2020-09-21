В Україні почало діяти нове карантинне зонування: що змінилося. Список

З понеділка, 21 вересня, в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони, введений через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Facebook у п'ятницю, 18 вересня.

Зокрема, місто Київ залишається в "помаранчевій" зоні. Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці вийшли з "червоної" зони.

До "червоної" зони увійшли:

місто Чоп Закарпатської області;

Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.

До "помаранчевої" зони:

міста Вінниця та Козятин Вінницької області;

місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;

місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;

місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Пологівський район Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;

місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;

Бродівський та Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

міста Тернопіль, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортівський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;

Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.

До жовтої зони:

міста Могилів-Подільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;

міста Луцьк та Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Берегове, Мукачеве та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиївський, Надвірнянський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищев та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Лисичанськ та Сєвєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський та Казанківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуєв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіно, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;

місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський райони Чернігівської області.

Нагадаємо, що недавно Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення зон адаптивного карантину в регіонах. Тепер найвищий рівень обмеження для "червоної" зони вводитиметься, якщо рівень захворюваності в регіоні більш ніж уп'ятеро перевищить середній по Україні.

Критерії для карантинних зон в Україні.

Правила адаптивного карантину в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України має намір внести зміни до переліку обмежень, які діють для "червоної" і "помаранчевої" зон карантину.