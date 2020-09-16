В Україні встановлено рекорд смертності та одужань від COVID-19, – Степанов

Минулої доби, 15 вересня, в Україні було встановлено два рекорди COVID-19 – найбільша кількість померлих та одужалих за добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу. За його словами, зафіксовано 76 летальних випадків та 1 514 фактів одужання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я хотів би звернутися саме до людей, які перебувають у групі ризику. Тому що в нас більше ніж 90% людей, які помирають через COVID-19, – це саме люди, які належать до групи ризику. Старші за 60 років, мають супутні захворювання. Насамперед це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання нирок, легень", – наголосив міністр.

"Тому, будь ласка, звертаюсь до вас, шановні українці, які мають такі захворювання або вже пенсійного віку: дотримуйтеся всіх рекомендацій МОЗ, того, що ми говоримо. Обов'язково надягайте маски, дотримуйтеся дистанції. Це дуже важливо заради вашого здоров'я", – додав він.

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