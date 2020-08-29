В Україні встановлено новий рекорд за кількістю хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 29 серпня

Станом на ранок суботи, 29 серпня, в Україні офіційно підтверджено 116 978 випадків коронавірусної інфекції. З них 2481 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

Від COVID-19 у країні померло вже 2492 особи (+41 за добу), а 56 138 пацієнтів (+1055 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в місті Київ – 265, Харківській області – 247 і Тернопільській – 227.

Відзначимо, що попередній рекорд із добового приросту заражених в Україні встановили 28 серпня. Тоді заразилися 2438 осіб.

РНБО

РНБО

Загалом проведено 1 516 712 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 3872 випадки;

Волинська область – 5370 випадків;

Дніпропетровська область – 2236 випадків;

Донецька область – 1369 випадків;

Житомирська область – 3155 випадків;

Закарпатська область – 7385 випадків;

Запорізька область – 1520 випадків;

Івано-Франківська область – 8843 випадки;

Кіровоградська область – 795 випадків;

м. Київ – 12 984 випадки;

Київська область – 5489 випадків;

Львівська область – 14 168 випадків;

Луганська область – 295 випадків;

Миколаївська область – 1118 випадків;

Одеська область – 6921 випадок;

Полтавська область – 738 випадків;

Рівненська область – 9019 випадків;

Сумська область – 1398 випадків;

Тернопільська область – 5705 випадків;

Харківська область – 8691 випадок;

Херсонська область – 386 випадків;

Хмельницька область – 2297 випадків;

Чернівецька область – 9997 випадків;

Черкаська область – 1482 випадки;

Чернігівська область – 1745 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 серпня коронавірусом у світі заразилися більш 24,9 млн осіб. За минулу добу було виявлено 284 967 нових інфікованих.

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