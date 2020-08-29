В Україні встановлено новий рекорд за кількістю хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 29 серпня

Станом на ранок суботи, 29 серпня, в Україні офіційно підтверджено 116 978 випадків коронавірусної інфекції. З них 2481 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

Від COVID-19 у країні померло вже 2492 особи (+41 за добу), а 56 138 пацієнтів (+1055 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в місті Київ – 265, Харківській області – 247 і Тернопільській – 227.

Відзначимо, що попередній рекорд із добового приросту заражених в Україні встановили 28 серпня. Тоді заразилися 2438 осіб.

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 серпня коронавірусом у світі заразилися більш 24,9 млн осіб. За минулу добу було виявлено 284 967 нових інфікованих.

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