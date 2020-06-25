В Україні встановлено новий антирекорд COVID-19: названі епіцентри спалаху

За минулу добу, 24 червня, в Україні чотири регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Як розповів на брифінгу 25 червня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Львівська, Закарпатська, Одеська області та місто Київ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 204, Одеській області – 95, Закарпатській області – 80 і місті Київ – 85", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на ранок четверга, 25 червня, в Україні офіційно підтверджено 40 008 випадків коронавірусної інфекції. З них 994 були виявлені за минулу добу.