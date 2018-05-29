В Україні встановиться спека: уточнений прогноз погоди

Упродовж найближчого тижня в Україні встановиться суха сонячна погода без істотних опадів.

Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталія Діденко.

Вона зазначила, що жарку погоду забезпечить антициклон який розмістився якраз над нашою країною, хоча в Західній і Південній Європі розташувався циклон, який періодично поливає територію дощами і грозами.

"В Україні антициклон і надалі зумовлюватиме суху погоду, якщо де попадуться окремі дощі, вони не пов'язані з циклоном або атмосферним фронтом", - сказала Діденко.

Температура повітря в Україні 29-30 травня буде коливатися в межах +24... + 29 градусів. У східних областях буде на кілька градусів свіже: +22... + 25. У південній частині можливий поривчастий до сильного вітер.

"Протягом тижня температура повітря в Україні буде високою спеки, суттєвих дощів поки не видно", - зазначила метеоролог.

У Києві 29-30 травня без опадів, +27 ... + 28 градусів, сухо і сонячно.

Як повідомляв OBOZREVATEL , до кінця травня в Україні встановиться сонячна погода без опадів, лише в останній день весни в західних областях пройдуть дощі з грозами , при цьому поступово буде підвищуватися і температура повітря.