В Україні встановили черговий антирекорд по COVID-19

За минулу добу, 27 червня, в Україні госпіталізували 237 осіб з коронавірусною інфекцією, що стало рекордом за весь час епідемії.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Можу сказати, що це черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих осіб", – зазначив міністр.

Всього в суботу зареєстрували 917 випадків захворювання COVID-19, померли за добу 19 осіб, видужали 233 пацієнти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що У Міністерстві охорони здоров'я пояснили зростання нових заражених після пом'якшення карантину.