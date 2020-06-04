В Україні встановили антирекорд COVID-19: МОЗ назвало причину спалаху
В Україні 4 червня встановили антирекорд за кількістю заражених коронавірусом за весь час епідемії – за минулу добу захворіло 588 осіб.
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Водночас зафіксували рекордну кількість пацієнтів, які одужали. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У нас сьогодні, з одного боку, є рекорд за кількістю людей, які одужали – 632. А з іншого боку – антирекорд за кількістю хворих за весь час пандемії, 588 підтверджених випадків", – повідомив Степанов.
За його словами, зростання кількості інфікованих пов'язане з пом'якшенням карантину в Україні. Він зазначив, що ситуація була очікуваною та перебуває на контролі МОЗ.
"Звичайно, коли ми вводили пом'якшення й етапи щодо виходу з карантину, зокрема застосувавши адаптивний карантин, у нас було розуміння, що, можливо, кількість хворих збільшиться. Міністерство охорони здоров'я повністю контролює ситуацію, щодо кожного випадку відбувається епідемічний аналіз, ми аналізуємо загальні цифри й практично кожен випадок захворювання, встановлюємо контактних осіб, збільшуємо кількість тестувань", – запевнив міністр.
Степанов нагадав українцям про необхідність виконання рекомендацій МОЗ, користуватися масками або респіраторами, антисептиками й дотримуватися соціальної дистанції.
Раніше OBOZREVATEL писав, що епіцентр коронавірусу в Україні накрила ще одна небезпечна хвороба.