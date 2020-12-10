Довідки з негативним тестом на COVID-19 продають за 500 грн: як в Україні розгорнули великий 'бізнес'

В Україні продають липові довідки про негативний тест на коронавірус. До того ж торгують від імені відомих приватних лабораторій. Ціна підробки від 500 до 1000 гривень. Ділки не соромляться і рекламують свої послуги в інтернеті. А в поліції обуреним власникам медичних центрів відмовляють у відкритті справ.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У соцмережах можна знайти сторінки, на яких щосили торгують довідками, які підтверджують, що ваш ПЛР-тест на коронавірус – негативний. З такою довідкою, стверджують ділки, ви можете легко пройти кордон.

Так на сторінці "Довідка Ковід для виїзду за кордон" пропонують оформити "документ" дуже швидко. Ми зв'язалися з ними, вдаючи потенційного покупця, який поспішає на заробітки в Польщу.

"Вам коли на Польщу?" – поцікавився продавець. "Щойно буде довідка про негативний тест – відразу сідаємо в бус та їдемо, що швидше, то краще", – відповіли ми.

"Можемо хоч зараз, тисяча гривень і дуже швидко, буквально за 10 хвилин", – погодився продавець.

Він навіть порадив не чекати, коли надішле довідку "Новою поштою". А якщо вже ми в Києві, то буквально негайно збиратися і їхати до нього по довідку.

"Навіщо вам на "Нову пошту"? Ви будете довго чекати. Можете під'їхати і забрати через кілька годин. Під'їжджайте на метро "Позняки", на вулицю Урлівська, 23, там від метро маршрутка йде. Тільки скиньте на Viber фото першої сторінки паспорта і виїжджайте, ми вам усе зробимо", – квапив продавець.

За його словами, довідка буде від київської лабораторії "Адоніс" англійською мовою з мокрою печаткою і QR-кодом. Навіть погодився вислати зразок довідки.

Дійсно, бланк виявився відомої медичної компанії "Адоніс". Мокра печатка – від "Діагностик". За реєстрами ми з'ясували, що ця компанія розташована за тією ж адресою, що й одна з філій "Адоніса" – вул. Окіпної, 8Б.

Ми зв'язалися з медичною компанією і попросили їх прокоментувати ситуацію.

"Ми вже стикалися з тим, що документи нашої компанії намагаються підробляти. Часто це роблять невміло, неякісно, тому шахраї ставлять, наприклад, не ті скани печаток. Але все одно ми працюємо над тим, щоб захистити наші довідки.

Так, тепер всі наші довідки матимуть QR-коди, в яких буде зашифрована вся інформація про клієнта. І за цим кодом будь-який перевіряльник зможе увійти на сайт компанії і дізнатися, чи є тут такі ж дані про цю людину. Щодо підробок, то ми плануємо звертатися в поліцію", – сказали нам у юридичному відділі компанії "Адоніс".

Випадків, коли від імені медичних компаній шахраї торгують довідками про негативний тест на коронавірус, чимало.

Керівник медичного центру PREVENTION з Ужгорода Віктор Петров нещодавно виявив, що від імені його фірми в інтернеті пропонують липові довідки про ПЛР-тест на COVID-19. Ще в серпні в його компанію почали звертатися люди, які не змогли перетнути кордон з такою ось липовою довідкою. Як виявилося, "документи" почали масово штампувати в будках поруч із візовими центрами, брали за них від 500 до 1000 грн. Пасажири цілих мікроавтобусів не могли пройти кордон із такими підробленими документами і поверталися назад.

Петров обурився і написав заяву до поліції Закарпатської області. Там його заяву прийняли.

"Проте так нічого й не зробили. Мені дали відписку, що, мовляв, у їхніх діях немає складу злочину. І на цьому все", – сказав нам Віктор Петров.

Правда, зараз попит на такі довідки в Закарпатті впав. Через те, що в Україні масово підробляють цей документ, сусідні з областю Угорщина і Словаччина просто припинили визнавати наші документи.

А ось керівник Київського лабораторного центру, де роблять ПЛР-тести, Віктор Чумак, каже, що до них жодного разу не зверталися зі скаргами на те, що продають липові довідки від їхнього імені.

"Напевно, тому що ми переважно робимо тести для людей, які вже перебувають у лікарнях. І відправляємо всі документи електронною поштою безпосередньо до медичних установ. Тому ця проблема більше стосується приватних лабораторій", – каже Чумак.

На відомому сайті безкоштовних оголошень ми знайшли дві пропозиції купити довідку про негативний тест на коронавірус.

З однією з авторок під ніком Als можна зв'язатися тільки поштою. Також вона раніше торгувала тут спортивним костюмом, дитячими вживаними речами, дешевими прикрасами, косметикою, навушниками, іграшками. Жодного разу свій номер телефону ця авторка не залишала.

Інший автор пропонує "документ" у разі переходу на сайт spravka.in.ua. Ціна без будь-яких аналізів – від 400 грн. Ми зв'язалися з ним.

"Вам треба заповнити дані на нашому сайті й з вами зв'яжеться наш менеджер. Ціна – 400 гривень, плюс плата за доставку "Новою поштою". Але ось від імені якої лабораторії – я не можу вам сказати", – повідомив "менеджер". Як з'ясувалося, цей документ англійською мовою вони надіслати не можуть, тільки українською. Запропонували самостійно звернутися до бюро перекладів і зробити англійський варіант. А це додаткова плата.

Ще один сайт spravk1.site також торгує підробленими довідками про негативний тест. Вартість послуги – 950 грн, плюс витрати за пересилання поштою. На Viber нам надіслали список необхідних документів для виготовлення липової довідки: ПІБ українською та англійською, дату народження, місце фактичного проживання, бажана дата аналізу, результат, відділення пошти.

"Від імені якої лабораторії вам надішлють довідку, я телефоном не скажу! Такі речі не говорять. На пошту надійде, ви там зможете відкрити і подивитися. Якщо влаштує – заплатите. Але точно буде київська лабораторія", – повідомив їхній представник.

Про те, що в Україні можна легко купити липову довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус, раніше вже говорив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Однак він зазначав, що контроль за підробкою документів не є компетенцією МОЗ, а правоохоронці про це мовчать. Він закликав поліцію звернути увагу на шахраїв, назвавши їхні дії злочинними.