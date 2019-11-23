В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору: опубліковані фото і відео

У суботу, 23 листопада, українці вшанували пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років, знищених тоталітарним комуністичним режимом.
О 16:00 пам'ять жертв геноциду українського народу вшанували хвилиною мовчання, а президент України Володимир Зеленський виступив з промовою про трагедію.
"Сьогодні Україна і весь цивілізований світ моляться за невинних жертв цього жахливого злочину. Сьогодні українці запалять в своїх вікнах свічки. Нехай тепло від них зігріє душі всіх загиблих. Вічна їм пам'ять", - сказав президент.
Потім він разом з першою леді Оленою Зеленської поклав свічку пам'яті до пам'ятника жертвам Голодомору. Після нього пам'ять жертв вшанували спікер Ради Дмитро Разумков, прем'єр Олексій Гончарук, експрезидент Віктор Ющенко з дружиною. Поклали свічки пам'яті також від кожного регіону України.
Олена і Володимир Зеленський
Дмитро Разумков
Олексій Гончарук
Катерина і Віктор Ющенко
Також вшанував пам'ять жертв глава ПЦУ Епіфаній. Ще напередодні в Facebook він зазначив, що трагедія сталася через втілення в життя установок безбожної, антилюдської ідеології більшовизму і сталінізму.
"Ми повинні згадувати жертв Голодомору-геноциду, прямо називати винуватців трагедії для того, щоб це жорстоке сплановано масове вбивство людей ніколи більше не повторилося", - заявив він.
В мережі українці також вшанували пам'ять жертв комуністичного режиму, вони запалили свічки на вікнах.
В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору
В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору
В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору
В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору
В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору
В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору
В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору
В Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору
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