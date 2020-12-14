В Україні вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Фото

У понеділок, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляється на сайті президента України, Володимир Зеленський разом з головою свого офісу Андрієм Єрмаком, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим поклали квіти до пам’ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" в Києві.

Також учасники заходу вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.

Шмигаль у своєму Telegram заявив, що учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС є прикладом мужності, самовідданості та високого професіоналізму.

"Це сотні тисяч хоробрих, мужніх людей, які ціною власного життя та здоров’я прийняли доленосний виклик, щоб захистити не тільки Україну, але й увесь світ", – зазначив він.

Зі свого боку ДСНС України побажала всім учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС міцного здоров’я, родинного благополуччя, щастя, мирного неба та добра.

Шмигаль, Разумков, Зеленський та Єрмак вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС president.gov.ua

Політики поклали квіти до пам’ятного знака "Воїнам Чорнобиля" Telegram Дениса Шмигаля

Перші особи держави вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС Telegram Дениса Шмигаля

Вони поклали квіти до меморіального кургану "Героям Чорнобиля" у Києві Telegram Дениса Шмигаля

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Скрин Telegram

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі спливли унікальні відео ліквідації аварії на ЧАЕС.