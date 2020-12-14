В Україні вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Фото

У понеділок, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляється на сайті президента України, Володимир Зеленський разом з головою свого офісу Андрієм Єрмаком, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим поклали квіти до пам’ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" в Києві.

Також учасники заходу вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.

Шмигаль у своєму Telegram заявив, що учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС є прикладом мужності, самовідданості та високого професіоналізму.

"Це сотні тисяч хоробрих, мужніх людей, які ціною власного життя та здоров’я прийняли доленосний виклик, щоб захистити не тільки Україну, але й увесь світ", – зазначив він.

Зі свого боку ДСНС України побажала всім учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС міцного здоров’я, родинного благополуччя, щастя, мирного неба та добра.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі спливли унікальні відео ліквідації аварії на ЧАЕС.