В Україні вперше зареєстрували понад 13 тисяч нових заражених COVID-19

Олексій Тітофф Суспільство 08:18, 19.11.2020 Оновлено: 08:27, 19.11.2020

Станом на четвер, 19 листопада в Україні офіційно 583 510 зареєстровано випадків коронавірусу (COVID-19). За останню добу виявлено 13 357 нових випадків зараження, що стало новим добовим рекордом. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також від COVID-19 померло 10 369 пацієнтів (+257 за добу), а побороли хворобу – 266 479 (+7400).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 55 203 випадки;

  • Вінницька область – 14 532 випадки;

  • Волинська область – 20 150 випадків;

  • Дніпропетровська область – 25 028 випадків;

  • Донецька область – 18 790 випадків;

  • Житомирська область – 24 542 випадки;

  • Закарпатська область – 20 463 випадки;

  • Запорізька область – 21 481 випадок;

  • Івано-Франківська область – 30 091 випадок;

  • Київська область – 27 347 випадків;

  • Кіровоградська область – 3 931 випадок;

  • Луганська область – 5 385 випадків;

  • Львівська область – 39 229 випадків;

  • Миколаївська область – 13 769 випадків;

  • Одеська область – 35 440 випадків;

  • Полтавська область – 16 935 випадків;

  • Рівненська область – 26 442 випадки;

  • Сумська область – 20 124 випадки;

  • Тернопільська область – 24 552 випадки;

  • Харківська область – 49 618 випадків;

  • Херсонська область – 7 946 випадків;

  • Хмельницька область – 24 485 випадків;

  • Черкаська область – 15 759 випадків;

  • Чернівецька область – 29 612 випадків;

  • Чернігівська область – 12 656 випадків.

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