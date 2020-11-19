В Україні вперше зареєстрували понад 13 тисяч нових заражених COVID-19
Станом на четвер, 19 листопада в Україні офіційно 583 510 зареєстровано випадків коронавірусу (COVID-19). За останню добу виявлено 13 357 нових випадків зараження, що стало новим добовим рекордом. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.
Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також від COVID-19 померло 10 369 пацієнтів (+257 за добу), а побороли хворобу – 266 479 (+7400).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
Київ – 55 203 випадки;
Вінницька область – 14 532 випадки;
Волинська область – 20 150 випадків;
Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
Донецька область – 18 790 випадків;
Житомирська область – 24 542 випадки;
Закарпатська область – 20 463 випадки;
Запорізька область – 21 481 випадок;
Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
Київська область – 27 347 випадків;
Кіровоградська область – 3 931 випадок;
Луганська область – 5 385 випадків;
Львівська область – 39 229 випадків;
Миколаївська область – 13 769 випадків;
Одеська область – 35 440 випадків;
Полтавська область – 16 935 випадків;
Рівненська область – 26 442 випадки;
Сумська область – 20 124 випадки;
Тернопільська область – 24 552 випадки;
Харківська область – 49 618 випадків;
Херсонська область – 7 946 випадків;
Хмельницька область – 24 485 випадків;
Черкаська область – 15 759 випадків;
Чернівецька область – 29 612 випадків;
Чернігівська область – 12 656 випадків.
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