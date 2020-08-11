В Україні вперше записали 100 усних свідчень про Голокост: у меморіалі "Бабин Яр" розповіли подробиці

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" записав 100 перших інтерв’ю зі свідками Голокосту і Другої світової війни у тринадцяти регіонах України в рамках проєкту "Голоси". До кінця року команда проєкту планує записати понад 500 усних свідчень.

Як повідомили у пресслужбі установи, це перше подібне повномасштабне дослідження Голокосту в Україні.

"Проєкт усної історії "Голоси" має на меті створити найбільш повний онлайн-архів усних свідчень про Голокост на території України. Для цього команда проєкту записує ще не зафіксовані раніше свідчення представників трьох основних "груп пам’яті": жертв, свідків, рятівників і їхніх нащадків", – зазначили в установі.

До уваги проєкту входять розповіді людей, які впродовж повоєнного часу намагалися увічнити пам’ять про трагедію. Також проєкт "Голоси" збирає всі уже записані до цього усні історії в одному онлайн-архіві, включно з матеріалами іноземних архівів. Ці матеріали будуть доступні на новій онлайн-платформі Меморіалу, яка буде запущена у вересні.

"Наша робота захоплююча і водночас надзвичайно відповідальна, адже нам часто оповідають дуже персональні і часто дуже болючі спогади. Такі відверті історії неможливо вигадати, підробити чи замовити. Хоч вони не завжди красномовні і послідовні, але, на наше глибоке переконання, є найкращим джерелом для вивчення минулих подій", – розповіла керівниця проєкту "Голоси", докторка історичних наук Гелінада Грінченко.

За її словами, зафіксовані раніше спогади розпорошені по різних наукових працях та іноземних архівах, а багато очевидців не потрапили в поле зору дослідників і з часом їх стає все менше.

До 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у 2026 році Благодійний Фонд "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" планує побудувати центр освіти, документації та пам’яті міжнародного значення. Музей поєднає інноваційні технології та світові традиції вшанування пам’яті загиблих, адже має на меті бути актуальним і розмовляти мовою сучасників навіть у 2050 році.

Команда фахівців Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" вивчає кращі інноваційні практики світових музеїв і проводить власні розробки в освіті та наукові дослідження. Зараз у роботі знаходиться понад три десятки освітніх, наукових і міждисциплінарних проєктів. Меморіал працює з архівами, відновлює і верифікує імена жертв трагедії, проводить ретельне дослідження території, а також підтримує Праведників народів світу з України.