В Україні вперше зафіксовано понад 160 жертв коронавірусу за добу

Вікторія Довгань Суспільство 09:46, 28.10.2020 Оновлено: 10:02, 28.10.2020

В Україні встановлено новий рекорд смертності від коронавірусу COVID-19 за добу з початку пандемії – 165 жертв.

Про це свідчать дані пресслужби Ради національної безпеки та оборони. Водночас у країні зафіксовано і максимальний показник тих, хто одужав від хвороби протягом останньої доби – 3 306 пацієнтів.

Загалом за весь час розповсюдження коронавірусу Україною його вдалося подолати 148 642 особам, а померли від наслідків хвороби вже 6 755 громадян.

В Україні встановлено рекорд смертності й одужань від COVID-19.
Пресслужба РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • попередній рекорд смертності був встановлений в Україні 19 жовтня. Тоді за добу від коронавірусної інфекції померло 113 осіб. Одужала того дня також рекордна кількість людей – 3 044.

  • Нагадаємо, станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 363 075 випадків коронавірусної інфекції. З них 7 474 виявлені за минулу добу.

  • У світі за кількістю інфікованих Україна посіла 22 місце.

  • Показово, що Кіровоградська область України єдина демонструє позитивні показники щодо захворюваності на коронавірус.

  • Зокрема, якщо в інших регіонах відповідний діагноз підтверджується в сотень чи навіть пів тисячі осіб щодня, то тут – трохи більш ніж у 50.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Україна тепер кримчанам здається Раєм

"Шахтар" створив сенсацію в битві з "Інтером" у Лізі чемпіонів

Конституційний Суд скасував відповідальність за незаконне збагачення – ЗМІ

Українських заробітчан змусять платити податки: кому, скільки і як доведеться віддати

В Італії пенсіонер забив молотком сплячу дружину-українку