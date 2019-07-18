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В Україні вперше за 23 роки випробували ракету "повітря-поверхня": що відомо

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На авіаційному полігоні "Повурськ" на Волині вперше за 23 роки провели випробування авіаційного ракетного озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Відзначається, що льотний екіпаж здійснив ураження наземних цілей авіаційними керованими ракетами Х-29Л і Х-29Т. Працював фронтовий бомбардувальник Су-24М.

Повідомляється, що польоти виконував льотний екіпаж Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки у складі льотчика-випробувача полковника Сергія Чижа і штурмана-випробувача підполковника Віталія Шуляка.

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Ракета Х-29Л

Ракета Х-29Л

youtube.com

Дані випробування провели з метою подальшої модернізації озброєння.

"За роки збройного конфлікту з російськими найманцями на сході України гостро постали питання підвищення ефективності засобів ураження високозахищених об'єктів супротивника. Виникла необхідність модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу "повітря-поверхня", – пояснили представники інституту.

Запуск ракет

Запуск ракет

Wikimapia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області успішно випробували ракети зі збільшеною дальністю дії "Вільха-М" і з касетною бойовою частиною "Вільха-Р".

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Місце
Україна
Тег
ракети
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CARGO 100
CARGO 100
Вот я видео насмотрелся ... Тучи красивые.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Враньё - "испытания" проводились 5 лет назад по мирным жителям пока этих "испытателей" на ноль не стали множить.
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
А чем хохлам поверхность то не угодила?
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