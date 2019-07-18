В Україні вперше за 23 роки випробували ракету "повітря-поверхня": що відомо

На авіаційному полігоні "Повурськ" на Волині вперше за 23 роки провели випробування авіаційного ракетного озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Відзначається, що льотний екіпаж здійснив ураження наземних цілей авіаційними керованими ракетами Х-29Л і Х-29Т. Працював фронтовий бомбардувальник Су-24М.

Повідомляється, що польоти виконував льотний екіпаж Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки у складі льотчика-випробувача полковника Сергія Чижа і штурмана-випробувача підполковника Віталія Шуляка.

Ракета Х-29Л youtube.com

Дані випробування провели з метою подальшої модернізації озброєння.

"За роки збройного конфлікту з російськими найманцями на сході України гостро постали питання підвищення ефективності засобів ураження високозахищених об'єктів супротивника. Виникла необхідність модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу "повітря-поверхня", – пояснили представники інституту.

Запуск ракет Wikimapia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області успішно випробували ракети зі збільшеною дальністю дії "Вільха-М" і з касетною бойовою частиною "Вільха-Р".

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