В Україні вперше за 100 років знайшли скарб часів Володимира Великого. Фото

У селищі Городниця Житомирської області 27 серпня вперше за 100 років знайшли скарб національного значення – 32 срібні монети доби князя Володимира Великого.

Про це на особистій сторінці у Facebook повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН Олександр Алфьоров. Він також розповів про обставини, за яких звичайними громадянами було виявлено сенсаційну знахідку.

"Зараз в Городниці (Житомирська область) розпочалась передача скарбу срібників Володимира Святого та Святополка Ярополковича. Разом 32 монети – перші монети Руси-України. Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок!" – написав науковець.

Алфьоров додав, що на срібних монетах, які датуються 1000-1019 роками, зображено київського князя, а на зворотній стороні – княжий знак: тризуб у Володимира та двозуб у Святополка.

Всього у знайденому скарбі Володимира Великого 32 монети Facebook Олександра Алфьорова

Монета з Городницького скарбу Facebook Олександра Алфьорова

На срібниках, які знайшли у Городниці, зображений тризуб Facebook Олександра Алфьорова

"27 серпня пізно ввечері зі мною вийшли на зв’язок знайомі знайомих і сказали, що за абсолютно за побутових обставин були знайдені ці монети. З перших слів ми дійшли спільної згоди – ця знахідка сторіччя має, згідно із законом, бути переданою державі. Триває передача", – запевнив історик.

Він підкреслив, що вкрай необхідно убезпечити цю передачу, адже вона є прецедентом за всі роки незалежності України.

"Водночас, монети не мають загубитись "на калідорах", а бути передані до музею. З вашої ласки, називаю цей скарб для історії та науки "Городницьким скарбом", – підсумував Алфьоров.

Скарб національного значення востаннє знаходили ще 100 років тому Facebook Олександра Алфьорова

Срібник, датований 1000-1019 роками Facebook Олександра Алфьорова

На новину про унікальний скарб відреагував і учасник війни на Донбасі, офіцер НГУ Харитін Старський. Він наголосив, що дивовижна знахідка вкотре руйнує усі кремлівські міфи про тисячолітню історію Росії.

"Тризубу на цій монеті рівно тисяча років. Про всяк випадок нагадаю, що на території трошки північніше та східніше від нас приблизно в цей же період ведмеді витирали д*пи лопухами", – пожартував захисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в Державному історичному музеї РФ знайшлися 57 дорогоцінних предметів з Софійського та Успенського соборів Києва. Всі речі із золота, срібла та дорогоцінних каменів раніше вважалися зниклими.

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