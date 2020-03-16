В Україні вперше покарали розповсюджувача неправдивих чуток про коронавірус

У Чернівецькій області поліція вперше склала адміністративний протокол за поширення неправдивих чуток про ситуацію з коронавірусом в країні.

Як повідомила прес-служба обласного управління Нацполіції, 38-річний житель Глибоцького району на своїй сторінці в одній з соцмереж поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання COVID-19, в тому числі і з летальним результатом.

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Поліцейські склали відносно порушника адмінпротокол за ознаками статті 173-1 (поширення неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом: всього хворі 5 осіб.

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