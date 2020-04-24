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24 квітня • оновлено в 18:39
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В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора

2.1т
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В Україні провели унікальну операцію – вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора з Німеччини. Пацієнтом став однорічний хлопчик Назар.

Про це повідомила у Facebook журналістка Ірина Заславець. Останні півтора місяці хлопчик жив в стерильному боксі Охматдиту.

"Вбити його могла будь-яка інфекція. Назарчик не мав імунітету. Взагалі. Комбінований імунодефіцит це тяжка генетична недуга, від якої колись уже помер його братик. Сам же хлопчик від народження хворів і не вибував з лікарень, а нещодавно лікарі шокували: його врятує лише трансплантація кісткового мозку. Від неродинного донора. Такої в Україні ніколи не робили", написала Заславець.

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

За її словами, донор у Німеччині знайшовся завдяки Українському реєстру донорів кісткового мозку. Найважчим виявилося доправити кістковий мозок в Україну, адже уже було оголошено карантин і скасоване авіа та транспортне пасажирське сполучення.

"Назарчик почуває себе добре, він набирає вагу, а мама плаче, коли дякує лікарям і абсолютно чужому їй хлопцеві, які врятував життя її сину! І навіть мені словами не передати, яке щастя бути свідком та безпосереднім учасником цих історичних змін – побудови системи трансплантації в Україні", – зазначила журналістка.

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Вперше в Україні! Лікарі провели унікальну операцію з пересадки мозку від неродинного донора

Facebook\Ірина Заславець

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові кардіохірурги провели унікальну операцію на серці 65-річної пацієнтки.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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