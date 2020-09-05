В Україні вперше кількість нових хворих на коронавірус перевищила 2,8 тисяч: статистика на 5 вересня

Станом на ранок суботи, 5 вересня, в Україні офіційно підтверджено 133 787 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 836 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом з добового приросту хворих.

Від COVID-19 в країні померло вже 2 811 осіб (+50 за добу), а 61 649 пацієнтів (+1036) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Відзначимо, що попередній рекорд з добового приросту заражених в Україні встановили 4 вересня. Тоді заразилися 2723 людини.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 380, місті Київ – 315, Тернопільській – 226 і Одеській області – 222.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 вересня коронавірусом у світі заразилися майже 26,8 млн чоловік. За минулу добу було виявлено майже 300 тисяч нових інфікованих.

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