В Україні визначили нові зони карантину: список міст
В Україні встановили нові зони адаптивного карантину, які почнуть діяти з 31 серпня.
Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це в Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Уточнюється, що такі межі зон карантину встановлені на 14 днів.
Так, до "червоної" зони будуть віднесені:
міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
До "помаранчевої" зони:
міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
та Тарутинський райони Одеської області;
місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
місто Суми Сумської області;
місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський
райони Тернопільської області;
місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
Волочівський район Хмельницької області;
місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
Бобровицький район Чернігівської області.
До "жовтої" зони потрапили:
міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;
місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;
міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;
місто Київ.
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