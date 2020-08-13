В Україні визначили нові карантинні зони: опублікований список по областям
В Україні змінили поділ на карантинні зони, включивши до “червоної” деякі райони та міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу за результатами засідання Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної безпеки поширення СOVID-19.
Перелік зон за областями і населеними пунктами опублікував в Facebook міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
До "червоній зоні" будуть віднесені:
Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
місто Самбір Львівської області;
місто Біляївка Одеської області;
міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
Кіцманський район Чернівецької області.
До"помаранчевої зони" увійдуть:
Луцький та Любешівський райони Волинської області;
місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.
В "жовтій зоні" опиняться:
місто Київ;
міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Наддвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під час пандемії COVID-19 населені пункти будуть відносити до однієї з чотирьох карантинних зон ( "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" чи "червоної") згідно з новими критеріями. Тепер рішення буде прийматися кожні 14 днів замість семи.