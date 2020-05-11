В Україні виявили 416 випадків COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 11 травня

Станом на ранок понеділка, 11 травня, в Україні зареєстровано 15 648 випадків зараження коронавірусом.
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За даними сайту Ради національної безпеки та оборони, із початку поширення пандемії у країні померли вже 408 осіб, а одужати вдалося 3288. Свіжу статистику щодо захворюваності озвучив під час брифінгу і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За його словами, за останню добу діагноз COVID-19 поставили 416 новим пацієнтам, серед яких 27 дітей і 62 медпрацівника. З них 132 осіб госпіталізували. Водночас 17 людей за минулу добу померли, а 228 змогли подолати хворобу.
Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати
Нині коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 553 випадки;
Волинська область – 482 випадки;
Дніпропетровська область – 731 випадок;
Донецька область – 100 випадків;
Житомирська область – 523 випадки;
Закарпатська область – 730 випадків;
Запорізька область – 329 випадків;
Івано-Франківська область – 1126 випадків;
Кіровоградська область – 420 випадків;
м. Київ – 1871 випадок;
Київська область – 1000 випадків;
Львівська область – 798 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 223 випадки;
Одеська область – 646 випадків;
Полтавська область – 247 випадків;
Рівненська область – 978 випадків;
Сумська область – 154 випадки;
Тернопільська область – 1018 випадків;
Харківська область – 595 випадків;
Херсонська область – 161 випадок;
Хмельницька область – 178 випадків;
Чернівецька область – 2324 випадки;
Черкаська область – 342 випадки;
Чернігівська область – 77 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ додали, що станом на ранок 11 травня до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, а також обласних лабораторій надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Тоді як усього з початку року – 39 792 повідомлення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області, де найбільше інфікованих коронавірусом в Україні, закінчилися місця для хворих на COVID-19.
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