В Україні виявили 416 випадків COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 11 травня

Станом на ранок понеділка, 11 травня, в Україні зареєстровано 15 648 випадків зараження коронавірусом.

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За даними сайту Ради національної безпеки та оборони, із початку поширення пандемії у країні померли вже 408 осіб, а одужати вдалося 3288. Свіжу статистику щодо захворюваності озвучив під час брифінгу і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, за останню добу діагноз COVID-19 поставили 416 новим пацієнтам, серед яких 27 дітей і 62 медпрацівника. З них 132 осіб госпіталізували. Водночас 17 людей за минулу добу померли, а 228 змогли подолати хворобу.

Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати

Нині коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 553 випадки;

Волинська область – 482 випадки;

Дніпропетровська область – 731 випадок;

Донецька область – 100 випадків;

Житомирська область – 523 випадки;

Закарпатська область – 730 випадків;

Запорізька область – 329 випадків;

Івано-Франківська область – 1126 випадків;

Кіровоградська область – 420 випадків;

м. Київ – 1871 випадок;

Київська область – 1000 випадків;

Львівська область – 798 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 223 випадки;

Одеська область – 646 випадків;

Полтавська область – 247 випадків;

Рівненська область – 978 випадків;

Сумська область – 154 випадки;

Тернопільська область – 1018 випадків;

Харківська область – 595 випадків;

Херсонська область – 161 випадок;

Хмельницька область – 178 випадків;

Чернівецька область – 2324 випадки;

Черкаська область – 342 випадки;

Чернігівська область – 77 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ додали, що станом на ранок 11 травня до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, а також обласних лабораторій надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Тоді як усього з початку року – 39 792 повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області, де найбільше інфікованих коронавірусом в Україні, закінчилися місця для хворих на COVID-19.

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