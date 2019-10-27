В Україні виявили підвищене забруднення повітря: названі міста

В Україні, станом на 27 жовтня, спеціалісти не фіксують значного перевищення рівня забруднення повітря, водночас незначне підвищення норм спостерігається у 5 містах.
Про це заявили на офіційному сайті Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Там поділилися оперативною інформацією щодо стану моніторингу атмосферного повітря на території країни.
"Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не фіксує", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на території країни досі утримується антициклонічний характер погоди, що зі свого боку зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури від поверхні землі до висоти 700-800 м, а також відсутність вертикального перемішування повітря й густі тумани.
Смог у Києві
Саме ці фактори посприяли накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.
Водночас значного зростання рівнів забруднення повітря у містах України не виявлено. Але у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам’янському спостерігаються незначні перевищення гранично допустимих концентрацій.
Крім цього, підкреслюється, що з метою посилення моніторингу атмосферного повітря у Києві 16 постів метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського перевели на посилений режим роботи.
"Загалом синоптична ситуація у країні не відрізняється від погодних умов аналогічного періоду в попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря", — наголосили в ДСНС.
А також додали, що за прогнозами Укргідрометцентру, у період із 28 по 29 жовтня, на території країни очікується покращення синоптичної ситуації.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні зафіксовано найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю або США.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!