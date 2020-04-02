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2 квітня • оновлено в 10:21
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В Україні виявили нові випадки коронавірусу: статистика МОЗ на 2 квітня

4.4т
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Станом на четвер, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook Міністерства охорони здоров'я України. Відзначається, що за минулу добу виявлено 130 нових випадків.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало", – сказано у повідомлені.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

DW

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 51 випадок;

  • Волинська область – 10 випадків;

  • Дніпропетровська область – 10 випадків;

  • Донецька область – 7 випадків;

  • Житомирська область – 6 випадків;

  • Закарпатська область – 1 випадок;

  • Запорізька область – 19 випадків;

  • Івано-Франківська область – 74 випадки;

  • Кіровоградська область – 7 випадків;

  • Київ – 160 випадків;

  • Київська область – 64 випадки;

  • Львівська область – 11 випадків;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Одеська область – 14 випадків;

  • Полтавська область – 5 випадків;

  • Рівненська область – 19 випадків;

  • Сумська область – 26 випадків;

  • Тернопільська область – 106 випадків;

  • Харківська область – 1 випадок;

  • Херсонська область – 4 випадки;

  • Хмельницька область – 6 випадків;

  • Чернівецька область – 143 випадки;

  • Черкаська область – 54 випадки;

  • Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 2 квітня до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

Новина оновлюється.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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