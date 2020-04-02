В Україні виявили нові випадки коронавірусу: статистика МОЗ на 2 квітня

Станом на четвер, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19.
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Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook Міністерства охорони здоров'я України. Відзначається, що за минулу добу виявлено 130 нових випадків.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало", – сказано у повідомлені.
Коронавірус в Україні
DW
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 51 випадок;
Волинська область – 10 випадків;
Дніпропетровська область – 10 випадків;
Донецька область – 7 випадків;
Житомирська область – 6 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 19 випадків;
Івано-Франківська область – 74 випадки;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Київ – 160 випадків;
Київська область – 64 випадки;
Львівська область – 11 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 14 випадків;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 19 випадків;
Сумська область – 26 випадків;
Тернопільська область – 106 випадків;
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 4 випадки;
Хмельницька область – 6 випадків;
Чернівецька область – 143 випадки;
Черкаська область – 54 випадки;
Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 2 квітня до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.
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