В Україні виявили нові випадки коронавірусу: статистика МОЗ на 2 квітня

Станом на четвер, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook Міністерства охорони здоров'я України. Відзначається, що за минулу добу виявлено 130 нових випадків.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало", – сказано у повідомлені.

Коронавірус в Україні DW

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 51 випадок;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 10 випадків;

Донецька область – 7 випадків;

Житомирська область – 6 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 19 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Київ – 160 випадків;

Київська область – 64 випадки;

Львівська область – 11 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 14 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 19 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 106 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 4 випадки;

Хмельницька область – 6 випадків;

Чернівецька область – 143 випадки;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 2 квітня до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

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