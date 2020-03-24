В Україні число хворих на коронавірус зросло до 84: дані МОЗ на 24 березня

Станом на ранок вівторка, 24 березня, в Україні підтверджені 84 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це йдеться в офіційному зведенні Міністерства охорони здоров'я, опублікованому на сторінці відомства у Facebook.

"За даними Центру громадського хдоров'я, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків", – сказано у повідомленні МОЗ.

Коронавірус в Україні "Главком"

Зокрема коронавірусну інфекцію виявлено у мешканців таких регіонів:

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);

Київ – 29 випадків;

Київська область – 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;

Львівська область – 2 випадки;

Тернопільська область – 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);

Черкаська область – 1 випадок.

У МОЗ наголосили, що дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на 23 березня в Україні офіційно було підтверджено 73 випадки зараження коронавірусом, з яких три – летальні.

Загалом у світі заражені вже більш як 375 000 осіб, понад 16 300 – померли. Вилікуватися вдалося понад 101 000 пацієнтів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся