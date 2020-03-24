В Україні число хворих на коронавірус зросло до 84: дані МОЗ на 24 березня

Станом на ранок вівторка, 24 березня, в Україні підтверджені 84 випадки зараження коронавірусом COVID-19.
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Про це йдеться в офіційному зведенні Міністерства охорони здоров'я, опублікованому на сторінці відомства у Facebook.
"За даними Центру громадського хдоров'я, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків", – сказано у повідомленні МОЗ.
Коронавірус в Україні
"Главком"
Зокрема коронавірусну інфекцію виявлено у мешканців таких регіонів:
Дніпропетровська область – 2 випадки;
Донецька область – 1 випадок;
Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
Київ – 29 випадків;
Київська область – 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область – 2 випадки;
Тернопільська область – 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область – 1 випадок.
У МОЗ наголосили, що дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 23 березня в Україні офіційно було підтверджено 73 випадки зараження коронавірусом, з яких три – летальні.
Загалом у світі заражені вже більш як 375 000 осіб, понад 16 300 – померли. Вилікуватися вдалося понад 101 000 пацієнтів.
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