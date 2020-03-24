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24 березня • оновлено в 11:02
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В Україні число хворих на коронавірус зросло до 84: дані МОЗ на 24 березня

50.3т
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Станом на ранок вівторка, 24 березня, в Україні підтверджені 84 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це йдеться в офіційному зведенні Міністерства охорони здоров'я, опублікованому на сторінці відомства у Facebook.

"За даними Центру громадського хдоров'я, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків", – сказано у повідомленні МОЗ.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"Главком"

Зокрема коронавірусну інфекцію виявлено у мешканців таких регіонів:

  • Дніпропетровська область 2 випадки;

  • Донецька область 1 випадок;

  • Житомирська область 2 (1 летальний) випадки;

  • Івано-Франківська область 5 випадків (1 летальний);

  • Київ 29 випадків;

  • Київська область 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;

  • Львівська область 2 випадки;

  • Тернопільська область 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;

  • Чернівецька область 25 випадків (1 летальний);

  • Черкаська область 1 випадок.

У МОЗ наголосили, що дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вна Украине никакого контроля, какие там десятки, там тыщи
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Журба Валентина
Журба Валентина
и нафига нм ваши данные без тестов?!
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