В Україні виявили 522 випадки COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 10 травня

Вікторія Довгань Суспільство 09:12, 10.05.2020 Оновлено: 09:21, 10.05.2020

Станом на ранок неділі, 10 травня, в Україні зареєстровано 15 232 випадки зараження коронавірусом COVID-19 (522 нових випадки за добу).

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Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки і оборони України.За весь час епідемії в країні помер 391 пацієнт (+15 за добу), а одужали 3 060 (+151 за добу).

Коронавірус в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці суботи, 9 травня, в Україні нараховувалося 14 710 випадків зараження коронавірусом COVID-19 (+ 515 за добу). При цьому померли в той день 15 осіб, а одужали 203.

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