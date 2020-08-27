В Україні вісім регіонів стали епіцентрами зараження коронавірусом

Карина Бондаренко Суспільство 09:37, 27.08.2020 Оновлено: 09:48, 27.08.2020

Найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом в Україні за минулу добу, 26 серпня, було зафіксовано у восьми регіонах.

Рейтинг лідерів очолив Київ із 220 новими інфікованими. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в місті Київ – 2020 року, Харківській області – 218, Львівській – 203, Одеській – 185, Івано-Франківській – 164, Чернівецькій – 159 і Тернопільській області – 141", – сказав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в середу, 26 серпня, коронавірусом в Індії заразилися 75 995 осіб, що стало рекордом з добового приросту з моменту початку пандемії.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Падіння російської ракети С-400 потрапило на фото

Зеленський висловив надію, що українці пишатимуться ним після президентства

У Львові побили провокатора з бази "Миротворця", який ображав воїнів АТО. Відео

В ОРДЛО местные боевики недовольны перемирием

Кравчук оцінив закриту зустріч у ВРУ щодо виборів на Донбасі