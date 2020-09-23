В Україні виростили найбільший у світі алмаз. Відео

В українській лабораторії виростили найбільший в світі алмаз в 109 карат. Його оцінили в півмільйона доларів США і вже продали.

До цього найбільший штучний камінь становив від 10 до 20 карат, повідомляє "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рекордсмен зараз знаходиться в Америці, де, після сертифікації на рекорд, його досі вивчають іноземні експерти. Подивитися на нього можна тільки з екрану комп'ютера.

"Коли говориш людині, що 109 карат, він уявляє собі десь таку цеглу, але насправді можу вам для прикладу показати камінь в 23 карата. І ви зможете оцінити, що камінь в 109 десь приблизно в 5 разів більше" , – зазначила комерційний директор заводу по вирощуванню алмазів Юлія Пушер.

Вирощують дорослі алмази з крихітних – діаметром близько 0,5 міліметра. За допомогою хімічних речовин їх перетворюють в міліметрові камені, які далі в керамічній колбі переміщують у величезний прес. Там під величезною температурою камінь за місяці виростає до великого алмаза.

Під кожним пресом маленьким алмазам створюють умови, схожі на ті, що на глибині сотні кілометрів у товщі землі. Однак, якщо там камінь росте мільйони років, то в лабораторії це можна зробити за кілька тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 6-місячний американець Річ Кейсі Хамферіс побив світовий рекорд, ставши наймолодшим водним лижником на планеті.