Осіб, які будуть визначені як контактні з випадками коронавірусу в Україні, відправлять на 14-денну самоізоляцію.
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Про це заявив головний санітарний лікар України Віктрії Ляшко на брифінгу в понеділок, 30 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Їх будуть відправляти на самоізоляцію за умови дотримання вимог стандарту надання медичної допомоги хворим на коронавірус, якщо у них будуть умови перебувати на самоізоляції вдома. Якщо ж немає – люди повинні направлятися в спеціальні установи – обсерватори. Вони створені вже в кожній області", – поділився він.
В Україні вирішили, що робити з сім'ями хворих на коронавірус
Цензор.НЕТ
У першу чергу мова йде про сім'ї хворих на коронавірус, колі, друзів і знайомих, а також людей, які могли підхопити вірус, випадково зустрівши зараженого.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що в Україні не проводять масове ПЛР-тестування на коронавірус всіх приїжджих, оскільки прояви хвороби можуть затягнутися на інкубаційний період, а тести в такому випадку просто використають даремно.
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