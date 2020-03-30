Осіб, які будуть визначені як контактні з випадками коронавірусу в Україні, відправлять на 14-денну самоізоляцію.

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Про це заявив головний санітарний лікар України Віктрії Ляшко на брифінгу в понеділок, 30 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Їх будуть відправляти на самоізоляцію за умови дотримання вимог стандарту надання медичної допомоги хворим на коронавірус, якщо у них будуть умови перебувати на самоізоляції вдома. Якщо ж немає – люди повинні направлятися в спеціальні установи – обсерватори. Вони створені вже в кожній області", – поділився він.

В Україні вирішили, що робити з сім'ями хворих на коронавірус Цензор.НЕТ

У першу чергу мова йде про сім'ї хворих на коронавірус, колі, друзів і знайомих, а також людей, які могли підхопити вірус, випадково зустрівши зараженого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що в Україні не проводять масове ПЛР-тестування на коронавірус всіх приїжджих, оскільки прояви хвороби можуть затягнутися на інкубаційний період, а тести в такому випадку просто використають даремно.

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