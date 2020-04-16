В Україні вирішили, що буде з в'язнями з COVID-19

У разі якщо в ув'язнених у в'язниці виявлять коронавірус COVID-19, то їх госпіталізують в ті ж лікарні, що і звичайних пацієнтів.

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Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Однак в поодиноких випадках в'язнів підозрою на коронавірус будуть поміщати в амбулаторії при в'язницях.

"Однак лікувати інфікованого, якщо раптом у нього почнуться ускладнення, ми у себе в установах пенітенціарної системи навряд чи зможемо. Потрібні апарати вентиляції легенів, яких в нашій системі, можна сказати, і немає. Якщо буде підтверджений коронавірус у кого-то з ув'язнених, доведеться звертатися за допомогою до Міністерства охорони здоров'я. Будемо викликати "швидку" і відправляти заразився в лікарню", – пояснила чиновниця.

COVID-19 в Україні

При цьому Висоцька підкреслила, що ув'язнені не буде залишатися один на один з іншими хворими громадянами.

"Його ( в'язня – Ред.) помістять в окрему територію, що охороняється палату. Статус "засудженого" через його хворобу не змінюється. А заразитися може не тільки людина, засуджена за, скажімо, крадіжки, а й насильник, і вбивця. Такий ув'язнений може бути небезпечним для суспільства, якщо опиниться на волі. Тому його і в лікарні будуть надійно охороняти. Так, це дорого для держави – зміст і лікування такого хворого в окремій території, що охороняється палаті. Але це необхідність", – додала заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 квітня в Україні заразився коронавірусів 4161 чоловік.

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