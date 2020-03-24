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24 березня • оновлено в 07:55
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В Україні випробували новий БТР "Отаман": вражаючі кадри

8.1т
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Новий український бронетранспортер "Отаман 6x6", який був розроблений для морської піхоти, пройшов ходові випробування на бездоріжжі.

Про це пише компанія Defense Express, яка і показала кадри з БТР (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що "Отаман" – це нова розробка українського оборонпрому, яка має підвищений рівень захисту, захист від мін (багатошарова броня і протимінні сидіння), великий запас вантажопідйомності (для установки додаткової композитної броні і важкого устаткування, наприклад, бойового модуля) і максимальну мобільність.

В Україні випробували новий БТР "Отаман"

В Україні випробували новий БТР "Отаман"

Антикор

Військові випробували його ходові можливості в умовах бездоріжжя і отримали вражаючі результати: при повній масі в 23 т він розганяється до 110 км/год завдяки дизельному двигуну Deutz TCD 2015 з потужністю в 558 к.с. і обертовим моментом у 2080 Нм. Завдяки потужному двигуну новий БТР має одне з кращих співвідношень маси до потужності двигуна – 24,3 к.с. на тонну. Для порівняння у танка "Оплот" цей показник – 23,5 к.с./т.

Також "Отаман 6x6" має високий кліренс у 453 мм і незалежну підвіску військового типу розробки всесвітньо відомої компанії Meritor, що дозволило йому на випробуваннях легко долати перешкоди.

До того ж, бронетранспортер може форсувати водні перешкоди уплав і розвивати швидкість до 8 км/год. Важливою особливістю "Отаман 6x6", яка відрізняє його від старих радянських БТР, є його компонування з переднім розміщенням двигуна. Це дозволяє підвищити захист бійців, які розміщуються в задній частині машини і десантуються з корми. До того ж верхня лобова частина машини має гострий кут для забезпечення стійкості і максимізації рикошетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові випробували зварні з'єднання корпусу БТР-4Е для надміцної бронетехніки.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Озброєння
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Крутой! Почти как навозец )))))
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Oleg Petrov
Oleg Petrov
А дверной глазок поставили как на "Навозце"?
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
А он вообще стреляет, или только ездит? В чём кадры-то впечатляющие?
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