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В Україні випробували нове ударне озброєння для ЗСУ: потужне відео

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В Україні відбулися випробування турецького безпілотного літального апарату (БПЛА) Bayraktar TB2.

Про це заявив президент України Петро Порошенко після випробування БПЛА на полігоні у Хмельницькій області, повідомляється в його Twitter (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Випробування безпілотника Bayraktar TB2, який поставлений на озброєння української армії, пройшли успішно. Я вітаю Збройні сили України, партнерів із Туреччини. У нас сьогодні з'явилася абсолютно нова зброя — ударні безпілотники", — сказав він.

Безпілотник Bayraktar TB2

Безпілотник Bayraktar TB2

Twitter Петра Порошенка

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За словами Порошенка, з придбанням цього безпілотника з'явилися нові можливості у сил спецпризначення, а також в українських десантників.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов підкреслив, що поява турецького безпілотного літального апарату виводить українську безпілотну авіацію на новий рівень.

"Bayraktar TB2 може проводити розвідку бойових позицій ворога, розташованих на відстані до 4000 км, точно знищувати цілі з висоти 7 км, і перебувати в повітрі 24 години", - зазначив він, повідомляє прес-служба РНБО.

За його інформацією, безпілотник, стартувавши з аеродрому в Старокостянтинові (Хмельницька обл.), виконав бойове завдання, точно знищивши цілі на Житомирському полігоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна завершила випробування новітньої реактивної системи залпового вогню "Верба" і розпочинає серійне виробництво.

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Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А як же ударные беспилотники от Антонова, про которые столько говорили Порошенко с Турчиновым? Через 5 лет точно будут, если Порошенко выберут?
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andrei andrei
andrei andrei
До первого вылета:-))) Петько, скока штук купил то? Иль не помнишь? У белочки спроси. У нее все ходы записаны:-)))
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Дейман Алон
Дейман Алон
Надо испытать приобретения в боевых условиях на Даунбассе, тем более что даунбасяцкое быдло любит, когда его бомбят и свои, и чужие.
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5
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Дейман Алон, А если террористувачи собьют? До тебя не доходит, Панас Тарасович, что в таких количествах их закупили, чтобы пару раз в год достать из штанов и помахать перед твоим носом, как доказательство "сильнейшей в Европе армии"?
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3
1

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