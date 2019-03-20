В Україні випробували нове ударне озброєння для ЗСУ: потужне відео

В Україні відбулися випробування турецького безпілотного літального апарату (БПЛА) Bayraktar TB2.

Про це заявив президент України Петро Порошенко після випробування БПЛА на полігоні у Хмельницькій області, повідомляється в його Twitter (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Випробування безпілотника Bayraktar TB2, який поставлений на озброєння української армії, пройшли успішно. Я вітаю Збройні сили України, партнерів із Туреччини. У нас сьогодні з'явилася абсолютно нова зброя — ударні безпілотники", — сказав він.

Безпілотник Bayraktar TB2 Twitter Петра Порошенка

За словами Порошенка, з придбанням цього безпілотника з'явилися нові можливості у сил спецпризначення, а також в українських десантників.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов підкреслив, що поява турецького безпілотного літального апарату виводить українську безпілотну авіацію на новий рівень.

"Bayraktar TB2 може проводити розвідку бойових позицій ворога, розташованих на відстані до 4000 км, точно знищувати цілі з висоти 7 км, і перебувати в повітрі 24 години", - зазначив він, повідомляє прес-служба РНБО.

За його інформацією, безпілотник, стартувавши з аеродрому в Старокостянтинові (Хмельницька обл.), виконав бойове завдання, точно знищивши цілі на Житомирському полігоні.

Випробування ударних турецьких безпілотників "Bayraktar", які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно.



Вітаю ЗСУ та наших партнерів з Туреччини, а також усіх українців – у нас сьогодні з’явилась абсолютно нова сучасна зброя. pic.twitter.com/hRCS7QMBuL — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 березня 2019 р.

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