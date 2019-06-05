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В Україні випробували бойову систему озброєння: потужне відео

1.3тЧитати матеріал російською

В Україні завершилися випробування першого українсько-турецького бойового модуля Serdar.

Спільна розробка турецької компанії Aselsan і ГККБ "ЛУЧ" і "Спецтехноекспорт" готова до серійного виробництва, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Serdar — універсальна дистанційно керована і стабілізована система озброєння, забезпечує високу ефективність оборонних і наступальних операцій проти наземних цілей удень і вночі, за будь-яких погодних умов.

Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу "Скіф" із двома (в окремих версіях — чотирма) пусковими установками для ракет РК-2С.

Ці високоточні українські ракети калібру 130 мм здатні знищувати ціль на відстані 5 км і пробивати броню товщиною 800 мм за динамічним захистом. Також система озброєння оснащена двома кулеметами калібру 12,7 мм і 7,62 мм.

Крім цього, за бажанням замовників, на бойовому модулі можуть бути встановлені пускові установки з ракетами РК-2М калібру 152 мм. В такому випадку дальність польоту керованої ракети становитиме 5,5 км.

Serdar

Serdar

В Україні випробували нове ударне озброєння для ЗСУ: потужне відео

Serdar

Serdar

Завдяки малій вазі, бойовий модуль може бути інтегрований у різні типи бойових транспортних засобів, значно підвищуючи їхню боєздатність. Нова система управління вогнем дозволяє з високою точністю виконувати всі бойові завдання зсередини транспортного засобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна завершила випробування новітньої реактивної системи залпового вогню "Верба" і починає серійне виробництво.

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Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Павлович Антон
Павлович Антон
"Кремль" в танке гореть не собирается, ему плевать, а вот рядовые ватной козлоармии будут чесать рога перед тем как сесть в танк и поехать не у ту степь!
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40 tetigistus
40 tetigistus
Очень мощно. Кремль в истерике.
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Борисс Робот
Борисс Робот
40 tetigistus, попроси Кремль что бы истерику не прекращали...
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