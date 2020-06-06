В Україні виправданий експоліцейський отримав 500 тисяч грн моральної компенсації

В Охтирці Сумської області колишньому поліцейському після виправдання присудили 500 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у рішенні Охтирського міськрайонного суду від 21 травня, моральну шкоду було завдано незаконними діями органів досудового слідства та суду.

Колишньому поліцейському присудили півмільйона після виправдання

Згідно з матеріалами справи, у 2013 році працівник поліції був затриманий за підозрою у замаху на вимагання і отримання 6000 грн хабара за не поміщення вилученого автомобіля на штрафмайданчик.

У лютому 2016 року чоловіка засудили до 2 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 2 роки.

З березня по листопад 2016 року засуджений перебував у СІЗО. У листопаді 2016 року Верховним судом обвинувальний вирок скасовано і чоловіка звільнено з-під варти в залі суду.

У січні 2019 року після нового розгляду судом першої інстанції ухвалено виправдувальний вирок, який апеляційний суд залишив без змін.

Чоловік пред’явив позов до держави на 3 млн грн. Протягом майже 6 років він перебував під слідством та судом, тривалий час був обмежений у вільному пересуванні як по території України, так і за її межами, 9 місяців провів у СІЗО, втратив роботу в органах внутрішніх справ.

Мінімальна сума компенсація не могла бути менша за 330 610 грн (4723 грн х 70 місяців). Але з огляду на обставини справи, характер і обсяг страждань, тяжкість вимушених змін в житті і стосунках виправданого, ступінь зниження престижу і його репутації, суд задовольнив вимогу на 500 тис. грн.

Як писав OBOZREVATEL, у Чернігові ню-модель відсудила у поліції 270 тис. грн морального збитку після звинувачень у поширенні порнографії.

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