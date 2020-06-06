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6 червня • оновлено в 12:32
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В Україні виправданий експоліцейський отримав 500 тисяч грн моральної компенсації

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В Охтирці Сумської області колишньому поліцейському після виправдання присудили 500 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у рішенні Охтирського міськрайонного суду від 21 травня, моральну шкоду було завдано незаконними діями органів досудового слідства та суду.

Колишньому поліцейському присудили півмільйона після виправдання

Колишньому поліцейському присудили півмільйона після виправдання

Згідно з матеріалами справи, у 2013 році працівник поліції був затриманий за підозрою у замаху на вимагання і отримання 6000 грн хабара за не поміщення вилученого автомобіля на штрафмайданчик.

У лютому 2016 року чоловіка засудили до 2 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 2 роки.

З березня по листопад 2016 року засуджений перебував у СІЗО. У листопаді 2016 року Верховним судом обвинувальний вирок скасовано і чоловіка звільнено з-під варти в залі суду.

У січні 2019 року після нового розгляду судом першої інстанції ухвалено виправдувальний вирок, який апеляційний суд залишив без змін.

Чоловік пред’явив позов до держави на 3 млн грн. Протягом майже 6 років він перебував під слідством та судом, тривалий час був обмежений у вільному пересуванні як по території України, так і за її межами, 9 місяців провів у СІЗО, втратив роботу в органах внутрішніх справ.

Мінімальна сума компенсація не могла бути менша за 330 610 грн (4723 грн х 70 місяців). Але з огляду на обставини справи, характер і обсяг страждань, тяжкість вимушених змін в житті і стосунках виправданого, ступінь зниження престижу і його репутації, суд задовольнив вимогу на 500 тис. грн.

Як писав OBOZREVATEL, у Чернігові ню-модель відсудила у поліції 270 тис. грн морального збитку після звинувачень у поширенні порнографії.

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