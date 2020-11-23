В Україні виписали вже 1300 штрафів за неносіння масок: Зеленський заявив про дієвість карантину

Мирослав Семенюк Суспільство 15:40, 23.11.2020 Оновлено: 15:42, 23.11.2020

В Україні було виписано 1300 штрафів за порушення маскового режиму.

Як повідомляється на сайті президента, про це доповів глава Національної поліції Ігор Клименко на нараді щодо запобігання поширенню COVID-19 під головуванням глави держави Володимира Зеленського.

"Було відзначено, що українці в цілому стали більш відповідально ставитися до карантинних заходів", – йдеться в повідомленні.

Сам Зеленський заявив, що карантин вихідного дня і додаткові заходи безпеки дають свої результати.

"Ми повинні зробити все, щоб уникнути повного локдауна. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання", – зазначив він

За словами президента, важливо відновити всі економічні програми і почати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості представників бізнесу.

Як писав OBOZREVATEL, 19 листопада Зеленський підписав закон №1000-IX, який передбачає штраф за неносіння або неправильне носіння захисної маски в громадських місцях в розмірі від 170 до 255 гривень.

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