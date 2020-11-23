В Україні виписали вже 1300 штрафів за неносіння масок: Зеленський заявив про дієвість карантину
Українці в цілому стали більш відповідально ставитися до карантинних заходів
Зеленський заявив, що карантин вихідного дня дає свої результати
За його словами, потрібно зробити все, щоб уникнути повного локдауну
В Україні було виписано 1300 штрафів за порушення маскового режиму.
Як повідомляється на сайті президента, про це доповів глава Національної поліції Ігор Клименко на нараді щодо запобігання поширенню COVID-19 під головуванням глави держави Володимира Зеленського.
"Було відзначено, що українці в цілому стали більш відповідально ставитися до карантинних заходів", – йдеться в повідомленні.
Сам Зеленський заявив, що карантин вихідного дня і додаткові заходи безпеки дають свої результати.
"Ми повинні зробити все, щоб уникнути повного локдауна. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання", – зазначив він
За словами президента, важливо відновити всі економічні програми і почати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості представників бізнесу.
Як писав OBOZREVATEL, 19 листопада Зеленський підписав закон №1000-IX, який передбачає штраф за неносіння або неправильне носіння захисної маски в громадських місцях в розмірі від 170 до 255 гривень.