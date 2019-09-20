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20 вересня • оновлено в 11:26
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В Україні випав сніг: опубліковано вражаюче фото

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У п'ятницю вранці, 20 вересня, на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг.

Про це повідомили на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста у Facebook, опублікувавши відповідний знімок (щоб подивитися фото доскрольте сторінку до кінця).

"Станом на 08:00 20.09.2019-го на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер західний 1-2 м/с. Температура повітря -4°С. Пролітає невеликий сніг", – йдеться у повідомленні.

Сніг

Сніг

nokta.md

Водночас в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодних умов. Очікується вночі 20 вересня в Карпатах у повітрі заморозки 0-2°; вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. У Київській області вночі 21 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпеки).

Раніше народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у більшості областей України в п'ятницю, 20 вересня, очікуються періодичні дощі, на високогір'ї Карпат – із мокрим снігом.

На горі Піп Іван випав сніг

На горі Піп Іван випав сніг

Чорногірський пошуково-рятувальний пост

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в середу, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря випав перший сніг.

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Тема
Погода в Карпатах
Місце
Україна
Тег
погода
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