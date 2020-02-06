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7 лютого • оновлено в 09:34
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В Україні випало до 20 см снігу: де штормить і яка ситуація на дорогах

11.5т
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Внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) в Україні знеструмлений 41 населений пункт у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "Одеська24, Івано-Франківська17. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", – йдеться у звіті за добу.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечений, наголошують рятувальники. Для цього задіяні 773 працівники і 578 одиниць техніки.

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Сніговий колапс в Україні

Сніговий колапс в Україні

Ілюстрація

Яка ситуація з погодою зараз

Станом на ранок 6 лютого у Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях сніг, місцями сильний. Через шквальні пориви вітру подекуди виникли снігові замети в Київській області.

За минулу добу на ґрунті в регіонах, де спостерігалися опади у вигляді снігу, утворився сніговий покрив 4-6 см, а в окремих районах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей – місцями до 20 см.

Середня температура повітря -3...-8°С, на півдні від -2...+1°С.

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В Україні випало до 20 см снігу: де штормить і що на дорогах

Що на дорогах

Покриття на дорогах державного значення здебільшого по країні мокре. У Дніпропетровській і Кіровоградській областях місцями ожеледиця, Одеська, Донецька, Запорізька та Луганська області – автошляхи засніжені.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Середня температура повітря -8...-12°С. Покриття на Яблунецькому, Ужоцькому, Торунському і Вишківському засніжене, на інших – мокре.

В Україні випало до 20 см снігу: де штормить і що на дорогах

Пресслужба ДСНС

В Україні випало до 20 см снігу: де штормить і що на дорогах

Пресслужба ДСНС

На дорогах державного значення виконуються роботи щодо очищення від снігу та оброблення протиожеледними матеріалами покриття спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо.

"Унаслідок складних погодних умов (сильного снігу за поривів вітру 20-25 м/с) було обмежено рух великогабаритного транспорту в Одеській області на М-15 Одеса-Рені, км 11 + 700-306 + 150. До відновлення нормальних умов проїзду по дорозі вантажні транспортні засоби направляються на дорожні майданчики, зокрема у об'єкти сервісу", – сказано в повідомленні "Укравтодору".

В Україні випало до 20 см снігу: де штормить і що на дорогах

Пресслужба ДСНС

В Україні випало до 20 см снігу: де штормить і що на дорогах

Пресслужба ДСНС

У Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Кіровоградській областях на деяких ділянках доріг виникали ускладнення руху великовагового транспорту, але були оперативно усунені.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення, крім Одеської області, забезпечено, заторів у русі не зафіксовано.

Що робити, якщо потрапили в замет

У зв'язку з погіршанням погодних умов в Україні Нацполіція запустила додаток My Pol.

За допомогою нього люди, які потрапили в замет або опинилися в іншому скрутному становищі через негоду, можуть передати дані про своє місцеперебування поліцейським.

У додатку є інформація про найближчі територіальні відділення поліції та медичні установи, а також рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в четвер, 6 лютого, залишиться під впливом південного циклону, що зумовить ускладнення погодних умов.

В Україні випало до 20 см снігу: де штормить і що на дорогах

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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